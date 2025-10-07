ДУМ запретил курьерам-мусульманам доставлять не халяльные продукты

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял решение запретить курьерам-мусульманам доставлять алкоголь, свинину и не халяльное мясо. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Под запрет также попали азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом (согласно Исламу).

При этом перевозка для утилизации запрещенных грузов разрешена. Также можно осуществлять доставку, если неизвестно, к какой категории относятся товары.

«Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни», — говорится в сообщении.

Перевозка грузов с неизвестным курьеру содержимым (закрытые коробки и т. п.) дозволена. Содержимое груза может быть как разрешенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет, уточнили в ДУМ.