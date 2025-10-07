Россияне рассказали, чем могут быть опасны "залипательные" видео. Исследование Rambler&Co

Россияне рассказали, чем могут быть опасны «залипательные» видео.

Интернет-пользователи рассказали, как относятся к короткому и зачастую абсурдному контенту, и как он влияет на их настроение и продуктивность

С развитием нейросетей в интернете появляется всё больше так называемого «брейнрот-контента» – это ролики без особого смысла, которые стремятся как можно дольше удержать зрителей у экрана. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как они к ним относятся и влияют ли на их настроение и продуктивность.

«Залипательные» видео остаются неоднозначным феноменом. Каждый день их специально смотрят 15% опрошенных, ещё 8% делают это несколько раз в неделю, а четверть 25% – лишь когда случайно натыкаются в ленте и не могут оторваться. При этом 28% признались, что обращаются к такому контенту крайне редко, а 24% стараются избегать его совсем.

Главный мотив потребления – быстрое и лёгкое развлечение: 18% опрошенных россиян смотрят такие ролики ради смеха и хорошего настроения, 15% ценят милые видео с животными или абсурдные сюжеты как способ расслабиться, 13% выбирают их, чтобы отвлечься от рутины, для 4% это уже вредная привычка. Тем не менее половина участников опроса (50%) заявили, что подобный контент не вызывает у них интереса.

Эмоции после долгого скролла коротких роликов также противоречивы. Для 46% это просто развлечение без последствий, тогда как 25% ощущают пустоту и потерю времени, а 24% – даже раздражение. Лишь единицы отметили расслабление (3%) или лёгкое вдохновение (2%).

Чаще всего несерьёзные видео смотрят перед сном (15%) или в дороге (14%). Ещё 7% отвлекаются на них в рабочее время, столько же (7%) – ради смеха в компании друзей. Но у большинства (57%) просмотр выходит из-под контроля, и они тратят на это гораздо больше ресурсов.

По одной из теорий, подобный контент может вызывать проблемы с концентрацией и внимательностью. 44% интернет-пользователей заявили, что не замечают такого эффекта, 26% уверены, что их продуктивность не страдает, однако 17% признались, что ролики серьёзно мешают работе или учёбе. 7% отмечают снижение работоспособности иногда, а 6% – редко.

Если же люди хотят «перезагрузиться» другим способом, то на первом месте оказываются сериалы и фильмы (26%), полезные материалы в онлайн-медиа (21%) и книги (19%). Прогулку и спорт выбирают 14%, музыку или подкасты – 10%. Каждый десятый (10%) не видит альтернативы этому занятию.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, охват составил 161 523 интернет-пользователя.