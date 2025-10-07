Какой сегодня праздник: День хлопка и московской промышленности

Во вторник, 7 октября, в России и мире отмечают несколько праздников. Среди них — Всемирный день хлопка, День действий профсоюзов, московской промышленности, памяти первомученицы Феклы Иконийской и Всероссийский день беременных. Чем известен каждый из них — в материале «Рамблера».

Всемирный день хлопка

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день хлопка, инициаторами которого стали африканские страны — Бенин, Буркина-Фасо, Чад и Мали. Праздник учредили в 2019 году по инициативе Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации Объединенных Наций. 30 августа 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозглашает 7 октября Всемирным днем хлопка. Этот праздник призван подчеркнуть значимость хлопковой отрасли, в которой трудятся более 70 миллионов человек, и напомнить о ее влиянии на экономику и устойчивое развитие.

День действий профсоюзов

Также 7 октября отмечается Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!», учрежденный Международной конфедерацией профсоюзов в 2008 году. Профсоюзы организовали День действий как ответ на антисоциальные меры правительств и корпораций в условиях финансово-экономических кризисов последних лет. Последствия этих кризисов до сих пор ощущаются во многих странах мира. Этот день призван привлечь внимание к вопросам защиты прав работников, повышения уровня заработной платы и обеспечения безопасных условий труда.

День московской промышленности

День московской промышленности, который впервые был отмечен в 2017 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, является важным событием для столицы. В этот день поздравляют предприятия, производящие широкий спектр продукции. Собянин отмечал, что в столице функционирует свыше 4,5 тысяч промышленных предприятий, и каждый год открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний. В этой отрасли занято более 750 тысяч человек, что составляет примерно каждого десятого работающего жителя города. Продукцию, произведенную в столице, экспортируется в дружественные государства. Ключевым центром городской промышленности является особая экономическая зона «Технополис Москва», где сосредоточено более 230 высокотехнологичных производств, указывал мэр города.

Всероссийский день беременных

7 октября 2025 года в России в седьмой раз пройдет День беременных. Этот праздник отмечают дважды в год: 7 октября и 7 апреля. Он является частью проекта «Всёбеременным.РФ», который помогает женщинам в период ожидания ребенка. Главная цель мероприятий — повысить рождаемость. Для этого нужно, чтобы общество уважало материнство и детство, поддерживало беременных и знало о существующих мерах помощи.

День памяти святой первомученицы Феклы Иконийской

7 октября православные почитают память святой Феклы Иконийской. В народе этот день называют Фекла Запрядальница, когда женщины начинали прясть на зиму. Считалось, что работа в этот день принесет мастерство и достаток, а зажженный трением «живой огонь» защитит дом. Девушки гадали на суженого, а хозяева угощали работников.

Приметы и запреты:

Если листья еще не опали, зима обещает быть мягкой.

Если береза сбрасывает листья, это предвещает скорые холода.

Теплый день — к мягкой зиме.

Кроме того, не рекомендуется ссориться, одалживать деньги, завязывать узлы и грустить.