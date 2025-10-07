Мошенники разработали новую схему обмана для должников

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось ТАСС, в России участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники под предлогом списания долгов по новой государственной программе похищают персональные данные и деньги граждан.

Аферисты целенаправленно ищут людей, оказавшихся в сложном финансовом положении, и под видом помощи предлагают им полностью списать существующие долги через якобы существующую программу господдержки или финансовой амнистии.

Мошенники нацелились на российских автолюбителей

Для осуществления своего плана мошенники запрашивают у жертв конфиденциальную информацию: паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты, утверждая, что эти сведения необходимы для решения проблемы с долгами. Полученные данные они затем используют для противоправных действий, включая оформление кредитов на имя пострадавшего.

Другим распространенным сценарием является требование предоплаты за услуги, после перевода которой злоумышленники прекращают общение. Кроме того, пользуясь эмоциональной уязвимостью людей, аферисты могут получать от них доверенности или доступ к личным кабинетам, что позволяет им распоряжаться имуществом жертв.

