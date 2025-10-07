В Москве простились с народной артисткой Ниной Гуляевой

В здании МХТ им. Чехова завершилась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Гуляевой.

Гроб с телом актрисы вынесли из театра, где она служила более 70 лет, под аплодисменты. Проститься с Ниной Ивановной пришли коллеги по труппе, в частности, народный артист РСФСР Станислав Любшин.

Похороны пройдут сегодня на Троекуровском кладбище на западе Москвы. Гуляеву похоронят возле могилы мужа - народного артиста Вячеслава Невинного - старшего, умершего в 2009 году.

Гуляева скончалась 3 октября от продолжительной болезни на 95-м году жизни.