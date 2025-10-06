Власти Курской области ввели новый сигнал тревоги

На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность». Решение об этом принято по согласованию с Минобороны России, пишет пресс-служба оперативного штаба региона в соцсети «ВКонтакте».

В штабе пояснили, что объявление этого сигнала будет производиться при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника.

Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность для обеспечения безопасности граждан, заметили в пресс-службе.

В штабе отметили, что об «Авиационной опасности» жители будут оповещаться также, как и при объявлении опасности атаки БПЛА, включение специального звукового сигнала не предусмотрено.

«Если угроза нанесения удара непосредственно по нашему региону подтвердится, то будет объявлен другой сигнал — «Ракетная опасность». Действовать в этом случае необходимо согласно установленному порядку», — уточнили в штабе.

Напомним, что при объявлении опасности атаки БПЛА следует укрыться в помещении со сплошными стенами. В том случае, если жители находятся на улице, им необходимо покинуть открытые участки местности, автомобили, общественный транспорт, укрыться в безопасных местах и ожидать сигнала «отбой опасности».