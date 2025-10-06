Симоньян записала обращение к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян на девятый день после смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, записала трогательное обращение к нему и поделилась личными воспоминаниями. Видео с речью было опубликовано в субботу, 4 октября, в ее Telegram-канале.

Симоньян рассказала о том, как ей тяжело в опустевшем доме. Журналистка также вспомнила, что они с Тиграном верили в возможность встречи после смерти.

Она попросила мужа поиграть с его умершим в 2022 году братом Давидом.

Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна

Также Симоньян пообещала, что приедет к мужу потом, «когда Боженька скажет».

Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном его супруга Маргарита Симоньян прочла стихи, посвященные ему.

Режиссер скончался 26 сентября после девяти месяцев комы. До этого он пережил клиническую смерть.