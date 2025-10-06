Скоропостижно скончался автор и исполнитель русского шансона

Трагическая новость пришла из мира музыки: на 58-м году жизни скоропостижно скончался известный исполнитель русского шансона Алексей Степин. Печальное известие подтвердило «Радио Шансон», выразив соболезнования родным, близким и всем поклонникам артиста.

© соцсети

Алексей Степин был ярким представителем жанра, чьи хиты «Ты не балуй», «Гули-гули», «Долюшка-доля» и «Дорога да гитара» стали его неотъемлемой частью и на протяжении многих лет оставались любимы слушателями. Причина смерти музыканта не уточняется. 5 сентября Степин отметил свое 57-летие.

Творческий путь Степина начался в Казани, а в середине 90-х он переехал в Москву, где подписал контракт с продюсером Александром Толмацким. Именно тогда была записана знаменитая «Гули-гули», которую позже включила в свой репертуар Надежда Бабкина. Помимо собственных выступлений, Степин успешно писал песни для других артистов, оставаясь верным своему творческому кредо — создавать музыку, прочувствованную и искреннюю.

О дате и месте прощания с Алексеем Степином будет объявлено дополнительно.