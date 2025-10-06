Синоптик рассказал, какой будет погода наступающей зимой

Зимой с 2025 по 2026 год резких перепадов температур не будет. Температура останется в примерных пределах нормы. Также не ожидается и чрезмерных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной части России, в том числе и Москве, в среднем температура будет на 2-3 градуса выше нормы. В Москве ожидается от минус 6 до минус 9 по ночам и от минус 4 до минус 6 в дневное время.

— Снежный покров будет нарастать от декабря к февралю: с 12 сантиметров в начале зимы до 35 сантиметров в ее разгаре, — приводит слова эксперта Aif.ru.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Московском регионе останется осенней до середины октября.

Первый снег уже выпал в некоторых регионах Сибири. В СМИ стала появляться информация, что в скором времени такие осадки могут возникнуть в отдельных районах Подмосковья.

Действительно ли это так и когда в столичном регионе может выпасть первый снег, «Вечерняя Москва» спросила у Татьяны Поздняковой.