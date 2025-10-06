Названы самые опасные дефекты в российском загранпаспорте

Технические дефекты в заграничном паспорте, такие как нечитаемость машиночитаемой зоны, наложение текста и деформация печати, могут стать причиной серьезных проблем при пересечении границы и заселении в отели. Об этом Агентству "Москва" рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Как пояснил Абасов, загранпаспорт признается недействительным при наличии физических повреждений. Речь идет о разрывах страниц, потертостях и порче защитных элементов. Также к этому могут привести формальные основания: истечение срока действия, изменение данных владельца и утеря документа.

"Загранпаспорт является ключевым документом для пересечения границы, и любые его дефекты могут стать причиной отказа во въезде в другую страну. Проблема дефектных паспортов становится особенно актуальной в высокий сезон, когда туристы рискуют потерять не только время, но и деньги за оплаченные туры", – отметил специалист.

Он также подчеркнул, что с правовой точки зрения аннулирование загранпаспорта подразумевает запрет на выезд за границу, отказ в предоставлении консульских услуг и проблемы с въездом в другие страны.

Читать новость полностью

Десятки россиян остались без отдыха на зарубежных курортах из-за проблем с загранпаспортами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что в документах текст «налез» на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи», из-за чего паспорта признали дефектными.

Туристам на погранпосту сказали, что такие паспорта недействительны и плохо читаются. Особенно строго проверяют документы в Турции, ОАЭ и Таиланде.

Из-за ошибок многие россияне остались без путевок, хотя туроператоры иногда предупреждали о проблеме и советовали заменить паспорта. Чаще всего дефекты встречаются в документах, которые выдают на пять лет.

В некоторых странах туристов с такими документами все же пропускают, но возникают трудности в отелях: при сканировании сотрудники не могут прочитать данные, и туристам приходится самим заполнять все бумаги, чтобы избежать ошибок, передает Telegram-канал.

Читать новость полностью

оссиянам необходимо проверять все строчки загранпаспортов сразу при получении, чтобы не рисковать потерять отпуск, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

«Я хочу сказать, что надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте. Отделения, которые выдают документы, понимают, что, если вдруг в них ошибка, то им же и переделывать их заново. Никто не заинтересован в этом. Наши люди часто могут относиться к этому по принципу: “Ну дали и дали, значит все нормально”. Все надо перепроверять. Если обнаружили ошибки позже, то жаловаться исключительно в ту организацию, которая ответственна за выдачу паспортов. Я знаю случаи, когда у людей была неправильно написана фамилия, не те буквы, и они выигрывали дела в судах. Органы внутренних дел даже могут компенсировать стоимость пропавшего перелета, если людей не пустили на рейс из-за паспорта», — указал он.

Читать новость полностью

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT отметил, что загранпаспорт должен быть оформлен по всем правилам, которые не допускают неровных строк.

По словам юриста, к признакам недействительности паспорта относятся: наличие орфографических ошибок, опечаток в паспорте, а также наличие нестандартных букв и других знаков, неровностей линии строки, неравномерного расстояния между буквами и строками.

«Кроме того, основаниями для недействительности паспорта могут быть несоответствие способа выполнения фотоизображения владельца паспорта, несоответствие внешности владельца фотографии в паспорте; наличие признаков замены листов (разные серия и номер документа и ряд других», — объяснил юрист.

Соловьёв подчеркнул, что при получении загранпаспорта необходимо тщательно проверить его на правильность соответствия внесённых данных: качество фото, ровность строк и попадание букв в отведённые для них графы.

«Если выявлены небрежности или неточности, необходимо требовать переоформления документа, ссылаясь на приведённый нами нормативный акт правительства. И, конечно, сам орган, выдающий паспорт, обязан оформить его в соответствии с правилами и требованиями закона», — подчеркнул юрист.

Читать новость полностью

Десятки российских туристов остались без отпуска из-за ошибок в загранпаспортах. Речь идёт о документах, выданных в начале сентября: в них часть данных оказалась напечатана не под соответствующими графами, а прямо на них. На границе такие паспорта признали недействительными. В итоге туристов не пустили в Турцию, ОАЭ и Таиланд. В ряде случаев на проблему указывали сами туроператоры и советовали заранее заменить документы. Чаще всего дефект встречался в загранпаспортах на пять лет.Вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян в беседе с Авторадио рассказал, что ответственность за загранпаспорт лежит на туристе:

"Это целиком ответственность туриста, убедиться в том, что его документ соответствует текущим требованиям. Если у вас есть сомнения, можно обратиться в территориальный орган паспортного стола и попросить сотрудников проверить сам загранпаспорт. Сама замена будет производиться бесплатно в случае обнаружения ошибок, допущенных на стадии оформления данного документа. При всем при этом туристы, у которых вдруг в аэропорту сотрудники погранслужб изымают документы, которые они считают недействительными, к сожалению, не остается иных выходов, как отказаться от путешествий и обратиться по месту приобретения тура с просьбой минимизировать финансовые потери. Если турист готов пойти по сложному пути, пока текущая судебная практика складывается так, что обращение с требованием компенсировать фактически понесенные расходы туриста, а также и моральный ущерб, нужно обращаться в суды к территориальным органам МВД, выдающим паспорта".

По словам эксперта, судебная практика в подобных делах чаще складывается в пользу туристов. Однако специалисты рекомендуют проверять документы ещё до поездки.

Появившиеся в СМИ данные о возникших у россиян сложностей с пересечением госграницы РФ из-за технических дефектов в заграничных паспортах не соответствуют действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности. Федеральным законом от 13 июня 2023 года Nº212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной. В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», – рассказала Волк.

Читать новость полностью