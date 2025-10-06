МВД отвергло сообщения о дефектах в загранпаспортах

Сообщения о том, что в загранпаспортах якобы выявили дефекты, из-за которых россияне не могут пересечь границу, являются ложными. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах <...> не соответствует действительности», — написала Волк.

По словам представителя министерства, особенность с заполнением полей не является признаком недействительности документа, и полиция не получала жалоб, связанных с этим.

При этом, по данным SHOT, в сентябре многие туристы не смогли улететь в отпуск за границу из-за того, что текст под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи» в загранпаспорте был написан не под ними, а прямо на них. На погранпостах россиянам заявили, что такие документы являются дефектными. Среди стран, не пустивших российских туристов, оказались Турция, ОАЭ и Таиланд.