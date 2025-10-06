«Не прием, а при нем». Где еще снимался звезда «Операции «Ы» Виктор Павлов?

«Место встречи изменить нельзя» (1979). В культовом сериале Станислава Говорухина Павлов сыграл Сергея Левченко, фронтового товарища Шарапова, который в послевоенные годы становится бандитом (его гибель в финале от рук Жеглова разделяет двух главных героев, отлично друг от друга видящих мир). И сдружился на съемках с Владимиром Высоцким. «Однажды приехали мы с Высоцким очень рано. Работа предстояла важная, должны были снять сцену, где Жеглов убивает Левченко, то есть меня. Чувствую, настроение у Володи какое-то праздничное. Говорит: «Вить, пойдем, чего покажу. Видишь, машина новая? Это моя. Поехали, прокачу». Сели мы в его «Мерседес», сделали круг. А я ему и предлагаю: «Чего на месте-то топтаться? Поехали на Птичий рынок. Тут рядом». Поехали. Голубей накупили. Привезли птиц на съемочную площадку. Наши там уже собрались, и мы стали у всех на глазах выпускать голубей. Все обалдели от такой прелести. Приступили к съемкам. Я бегу по снегу, Высоцкий в меня стреляет, падаю. Помню, Володя подбегает с бледным лицом, берет мою руку, целует: «Голубятник, вставай. Я тебя никогда не убью», — вспоминал Павлов, большой поклонник птиц.