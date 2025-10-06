«Не прием, а при нем». Где еще снимался звезда «Операции «Ы» Виктор Павлов?

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965). Эпизодическая роль в комедии Леонида Гайдая сделала Павлова не просто известным среди современников, но легендой отечественного кинематографа — настолько глубоко в наш культурный код вошла и сама лента, и конкретная сцена c хитрым студентом-бездельником. В проект он попал во многом из-за борцовского прошлого: в юности будущий актер неудачно прокатился по ковру после падения, заработав серьезную травму уха. Павлов из-за своей приобретенной лопоухости сначала комплексовал, но с годами именно она стала его фирменной визуальной фишкой.
© Мосфильм
«На войне как на войне» (1968). В культовой военной драме Виктора Трегубовича по одноименной повести Виктора Курочкина Павлов исполнил одну из главных ролей — механика-водителя Григория Щербака. Известно, что картина снималась рядом с советско-чехословацкой границей — и в одну из ночей группа серьезно всполошилась из-за звуков танковых выстрелов. На следующее утро кинематографисты узнали, что причиной тому стал ввод войск в Чехословакию.
© Ленфильм
«Адъютант его превосходительства» (1969). Особо правдоподобно Павлов играл отрицательных персонажей — как, например, в «Адъютанте его превосходительства», где он исполнил роль Мирона Осадчего, члена банды и агента белой разведки. После выхода проекта с актером случился забавный инцидент, о котором он потом рассказывал в интервью: «Меня в магазине одна зрительница знаете как приложила! Только вышел на экраны «Адъютант его превосходительства». Я там сыграл бандита Мирона Осадчего. И вот после премьеры стою в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека четыре, а девушка со стороны лезет. Я ей культурно объясняю, что ее пропущу, — но зачем впереди бабушек лезть? Она повернулась и говорит: «Вы как в кино гад, так и в жизни сволочь».
© Мосфильм
«Место встречи изменить нельзя» (1979). В культовом сериале Станислава Говорухина Павлов сыграл Сергея Левченко, фронтового товарища Шарапова, который в послевоенные годы становится бандитом (его гибель в финале от рук Жеглова разделяет двух главных героев, отлично друг от друга видящих мир). И сдружился на съемках с Владимиром Высоцким. «Однажды приехали мы с Высоцким очень рано. Работа предстояла важная, должны были снять сцену, где Жеглов убивает Левченко, то есть меня. Чувствую, настроение у Володи какое-то праздничное. Говорит: «Вить, пойдем, чего покажу. Видишь, машина новая? Это моя. Поехали, прокачу». Сели мы в его «Мерседес», сделали круг. А я ему и предлагаю: «Чего на месте-то топтаться? Поехали на Птичий рынок. Тут рядом». Поехали. Голубей накупили. Привезли птиц на съемочную площадку. Наши там уже собрались, и мы стали у всех на глазах выпускать голубей. Все обалдели от такой прелести. Приступили к съемкам. Я бегу по снегу, Высоцкий в меня стреляет, падаю. Помню, Володя подбегает с бледным лицом, берет мою руку, целует: «Голубятник, вставай. Я тебя никогда не убью», — вспоминал Павлов, большой поклонник птиц.
© Гостелерадио СССР

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981). Еще одна совместная работа Говорухина и Павлова, в которой на большом экране дебютировали будущая звезда «Дальнобойщиков» Владислав Галкин и певец Игорь Сорин, известный по выступлениям в группе «Иванушки International». Сам Павлов сыграл в ленте по повести Марка Твена шерифа.
© Гостелерадио СССР
«Контрудар» (1985). Одна из самых известных главных ролей Павлова. В военном фильме Владимира Шевченко актер исполнил роль генерала Николая Ватутина, а маршала Жукова воплотил Михаил Ульянов.
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко
«Гардемарины, вперед!» (1987). Очередной проект, в котором Павлов ярко сыграл эпизодического персонажа. На сей раз — штык-юнкера Котова, преподавателя Навигацкой школы.
© Мосфильм
«Мастер и Маргарита» (1994/2011). «Сняли давно, а на экране все нет и нет. Я так жду этот фильм, что мне даже плохо становится. В нем я Кота играю. Играю вместе с Гафтом, Вертинской. В фильме испытал сильнейшее за всю мою жизнь чувство. Это было, когда в сцене бала снимались 200-300 прекрасных девушек. Тогда я понял, что женская красота — всепобеждающая и всепоглощающая сила. Я это знаю. Ведь это я, Бегемот, руководил тем балом», — говорил Павлов об одной из самых бедовых экранизаций в истории отечественного кино. Ленту, которая была завершена еще в первой половине 90-х, на большом экране актер так и не увидел: премьера состоялась в 2011-м, спустя пять лет после его смерти.
© Творческая Ассоциация Международных Программ (ТАМП)
«ДМБ» (2000). В знаменитой комедии Павлов снимался уже в статусе народного артиста страны — награды он был удостоен в 1994 году. Здесь у него вновь была запоминающаяся небольшая роль, и вновь военного: генерал-майора Талалаева по прозвищу «Батя».
© Кинокомпания «Кармен»

«Бригада» (2002). Культовый сериал, один из лучших в нашей истории, стал последней большой работой Павлова. В «Бригаде» он сыграл ветерана Великой Отечественной войны Павла Пчелкина, отца одного из участников банды Пчелы.
© Аватар Фильм

Лицо народного артиста России Виктора Павлова известно каждому отечественному зрителю — именно он сыграл того самого хитрого студента Дуба (который за изобретение получает «пять», а по предмету — «неуд») в культовом фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Павлов, которого не стало в 2006 году, за свою карьеру исполнил не то чтобы много главных ролей в больших кинопроектах, но стал настоящей легендой театральной сцены — и выдающимся мастером эпизодов советской и российской классики.

10 лучших актерских работ Павлова в кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».