Мурашко назвал ключевые тренды в развитии российского здравоохранения

В последние годы отечественное здравоохранение переживает важную трансформацию: все большее значение приобретает превентивный подход, сохранение здоровья, профилактика заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на стратегической сессии международного форума БИОПРОМ, который проходит в Геленджике.

Министр обозначил ключевые тренды в развитии российского здравоохранения. Главный из них - системный переход от лечения заболеваний к их активному предупреждению и управлению здоровьем на всех этапах жизни человека.

"В последние годы направленность медицины стала совершенно четкой - это смещение акцента на профилактическое направление. В эту парадигму входят и вопросы питания, и использование современных превентивных методов, сохраняющих здоровье, и применение проверенных традиционных методов медицины", - отметил Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул: управление здоровьем осуществляется на каждом этапе жизни.

"Современная медицина строится на том, что каждый этап жизни человека должен быть предопределен комплексом мер, включая поведенческие реакции и медицинские факторы. В период детства мы формируем здоровье. Так, с помощью неонатального скрининга выявляем около 40 наследственных заболеваний. В трудоспособном возрасте - главная задача сохранить здоровье. В старшем возрасте - поддерживаем концепцию активного долголетия. Сегодня речь идет не о том, чтобы "умело стареть", а о том, чтобы обеспечить максимально долгую здоровую и активную жизнь", - подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что одна из ключевых задач - проактивный подход к борьбе с ключевыми возраст-ассоциированными заболеваниями, такими как артериальная гипертония, сахарный диабет, дислипидемия и другие сердечно-сосудистые патологии.

"Концепция меняется: если раньше помощь часто оказывалась на этапе развившихся осложнений, требующих хирургического вмешательства, то теперь цель - предотвратить развитие сердечно-сосудистых катастроф", - пояснил Мурашко.

Развитие современной медицины идет по шести ключевым направлениям (Концепция 6C):

Код (Code): исследование генома на протяжении жизни для выявления мутаций.Клетки (Cells): изучение состояния клеточных систем в рамках медицинских исследований.Вызов (Challenge): направление, связанное с разработкой новых лекарств и методов вмешательства.Циркадные ритмы: учет индивидуальных биологических ритмов.Персональные медицинские помощники: использование технологий для сбора данных о здоровье не только во время визита в клинику.Сообщество (Community): учет социального окружения пациента.

"Все эти подходы опираются на современные технологии, в том числе те, что получили развитие во время пандемии (например, лекарственные препараты на основе антител), и должны быть завязаны на экономическую эффективность. Важную роль играет и цифровизация: электронные медицинские документы исключают потерю информации о пациенте и помогают в выборе оптимального метода лечения", - подчеркнул министр.

Обсуждение новых подходов к сохранению здоровья будет продолжено на Центральном конгрессе "Национальное здравоохранение", который состоится в конце октября в Москве. Как пояснил министр, эксперты представят и обсудят дальнейшее развитие этой концепции.