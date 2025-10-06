5 октября состоялось торжественное открытие IV Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи «Человек и технологии»

С 5 по 9 октября 2025 года на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи «Человек и технологии».

Участникам IV Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи направлены приветственные адреса Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

«Мы должны выстроить устойчивый информационный «щит страны».

Для его создания критически важны кадры, способные мыслить на опережение. Именно вы, собравшиеся здесь, тот самый ресурс, который определит будущее «цифрового ландшафта» России», – говорится в приветственном адресе Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Участниками Школы стали порядка 300 студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из России и других стран. А 8 октября на один день к ним присоединится 100 школьников в рамках трека «Школа Интернет-БЕЗопасности.Дети». Всего было подано более 600 заявок, из них 53 командные. В конкурсном отборе приняли участие молодые люди из 29 зарубежных стран, в том числе из Бангладеш, Зимбабве, Нигерии, Ирака, Пакистана, Индии, Республики Конго и др. Заявки подали студенты и молодые специалисты из 64 регионов России и из 100 образовательных организаций, обучающиеся по таким специальностям, как юриспруденция, информационная безопасность, информационные системы и технологии, эксплуатация ракет и ракетных комплексов, тыловое обеспечение, сетевое и системное администрирование, психология, философия и др.

В IV Международной Школе Интернет-БЕЗопасности молодёжи запланировано проведение более 90 мероприятий, экспертами на которых станут более 120 топовых представителей ИТ-бизнеса, общества и государства.

«Как подчеркивает Президент Владимир Владимирович Путин, защита российского сегмента сети Интернет — приоритет национальной безопасности. Правительство России сегодня уделяет особое внимание поддержке молодежных инициатив, связанных с развитием технологий и Интернета», – отмечается в приветственном адресе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Каждый год Школа усовершенствует свои форматы, использует новые подходы к образовательной программе. На IV Международной Школе Интернет-БЕЗопасности участники выбирают различные треки для формирования компетенций в сфере информационных технологий. Трек «Технологии будущего и ИБ» предлагает погружение в передовые методы защиты данных, «Управление и лидерство в ИТ» помогает развить управленческие навыки в быстро меняющейся цифровой среде. Трек «Юрист-лидер для технологического развития» сосредоточится на правовых аспектах цифровых технологий, «Молодой ИТ-наставник» предоставляет возможность развить навыки наставничества в рамках взаимодействия «молодёжь – детям». Международный трек «International Internet Security School for Youth» обеспечит обмен опытом и развитие навыков международного сотрудничества. Трек «Школа Интернет-БЕЗопасности.Дети» направлен на формирование цифровой грамотности у ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Руководитель Школы, Молодежный цифровой омбудсмен, Директор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев подчеркнул, что «открытие школы выпало на замечательный день – День Учителя. А профессия учителя — это профессия, которая закладывает основы, ценности, на Школе будет формироваться система наставничества, система поддержки различных проектов, инициатив. По сути, мы будем друг другу учениками и учителями одновременно. На Школе мы поставили перед собой задачу совместно создать и воспитать культурутзадавать вопросы: задавать вопросы друг другу и задаваться вопросами самим себе, вопросами о том, что мы хотим от нашего будущего и какой мы видим нашу роль в этом будущем. Надеюсь, это у нас получится».

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил:

«Вы, безусловно, архитекторы нашего будущего. Каждый из вас решил посвятить себя безопасности – и это невероятная ответственность».

IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи организована командой Молодёжного цифрового омбудсмена, Московским государственным юридическим университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году соорганизатором Школы стала Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая на своей площадке более 200 технологических компаний России. Также у Школы – 19 надёжных партнёров.

Сразу после торжественного открытия прошёл публичный диалог «Цифровой суверенитет личности и нации», спикером которого выступила Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, а модератором стал футуролог, основатель и управляющий партнер компании «Майндсмит» Руслан Юсуфов.

Школа объединяет не только детей и студентов, но и поколения, и даже государства. Школа — это не только про знания, но про компетенции, про умение задавать вопросы и задаваться вопросами.

