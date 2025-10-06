Кешбэк на «Афише»: как платить за билеты меньше, а получать эмоций и выгоды больше

Главный лайфхак осени – до 25% кешбэка на билеты с подпиской СберПрайм.

У каждого похода в театр, на концерт или стендап есть продолжение. Музыка и аплодисменты заканчиваются, но остаётся воспоминание – а теперь ещё и приятный бонус: 15% кешбэка на все билеты на Afisha.ru с подпиской СберПрайм, а на некоторые сезонные события, например, стендап – до 25%.

С октября 2025 года на «Афише» можно не только покупать билеты за бонусы Спасибо, но и копить их на будущие впечатления. Для этого на главной странице Afisha.ru нужно кликнуть на «Оплату билетов с кешбэком от СберПрайм», авторизоваться по Сбер ID и начать конвертировать эмоции в выгоду. И тут всё просто – к программе лояльности можно присоединиться в личном кабинете, на главном экране Afisha.ru или на странице оплаты мероприятия. Выберите билеты, нажмите на кнопку «Кешбэк 15%» и увидите, сколько бонусов начисляются при оплате картами Сбера или по SberPay.

СберПрайм – это не только билеты. Это выгодный набор сервисов на каждый день: кешбэк до 30% в Самокате и «Афише», доступ в Okko, музыка и дополнительные бонусы за покупки и многое другое. Используя подписку на полную мощность, можно заработать до 10 бонусов в месяц. Эта возможность доступна не только самому подписчику, но и трём его близким, с которыми он готов поделиться выгодой.