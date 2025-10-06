Слова Путина привели к ажиотажному спросу на кокошники

Заявление президента России Владимира Путина на «Валдае» о возрождении моды на традиционные русские головные уборы привело к трехкратному росту продаж кокошников в Ленинградской области. Об этом пишет издание РБК.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» обратил внимание на возрождение традиции у российских девушек ходить в кокошниках на мероприятия. По словам президента, это его очень радует, и «говорит о зрелости и прочности российского общества», которое противники не смогли разрушить изнутри.

Согласно статистике маркетплейсов, которую привело издание, на Санкт-Петербург и Ленобласть приходится 19% от общего объема продаж кокошников по России, а на Москву - 28%. Также кокошники востребованы в Ростовской области.

По информации компании Ozon, в день речи президента, 2 октября, интерес к кокошникам вырос в 3,2 раза. Тренд на рост популярности кокошников подтвердили и в объединенной компании Wildberries и Russ.

«В текущем году их оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе.

В маркетплейсах отметили, что самыми популярными являются кокошники в красном цвете (продажи выросли в 2,7 раза), также хорошо продаются белые и черные варианты. При этом чаще всего жительницы России покупают «городской» вариант этого головного уборы — бархат/велюр без вышивки. Ценник на него в районе 1,8 – 3 тысяч рублей. При этом цена на дизайнерские кокошники с ручной вышивкой и стразами начинается от 40 тысяч рублей.