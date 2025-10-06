ВЦИОМ назвал топ-5 цифровых фобий россиян

Утечки персональных данных, фейковые новости, зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ, а также взлом гаджетов через сеть и избыточный сбор данных коммерческими компаниями больше всего тревожат россиян сегодня в цифровой среде. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции в ТАСС.

Сегодня россияне в цифровой среде чувствуют себя довольно уязвимо, показал опрос АЦ ВЦИОМ. Интегральный показатель индекса цифрофобий (показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы) составляет 22 пункта (в диапазоне от -100 до 100) и находится в слабо положительной "желтой зоне".

"То есть риски воспринимаются как умеренно вероятные, есть общая настороженность, которая пока не переходит в "красную зону" неизбежного кризиса", - отметили авторы исследования.

При этом россияне воспринимают цифровую среду как зону личных рисков, а не как далекую глобальную угрозу. Так, в топ-5 фобий вошли: утечка персональных данных (51 п.), распространенность фейковых новостей (41 п.), зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ (38 п.), взлом гаджетов через сеть (37 п.) и превышение полномочий коммерческими компаниями на сбор данных (35 п.)

Первое место отводится безопасности данных и приватности, где главным становится страх кражи персональных данных.

"Россияне сталкиваются с утечками и мошенничеством в реальности (звонки, фишинг, слив баз данных), это ощутимый и осязаемый личный риск, как и взлом гаджетов через сеть. Фейки тоже стали привычным источником тревоги, особенно в новостных потоках. На фоне других рисков становится чувствительной для наших сограждан и утрата личного пространства из-за постоянного сбора и анализа цифровых следов", - подчеркнули эксперты.

В группе правовых рисков опрошенных больше всего беспокоит чрезмерный сбор данных коммерческими компаниями. Он опережает регулирование цифрового контента и превышение полномочий со стороны государства на сбор данных, а также отсутствие правовой защиты в случае цифрового ущерба.

В числе социально-экономических рисков первое место россияне отводят психологической зависимости от гаджетов и соцсетей, а за ним следует цифровое выгорание и усталость. Ослабление критического мышления и привычка к ИИ тревожат меньше. Дефицит цифровых навыков как страх пока не фиксируется, большинство уверено в своих умениях пользоваться сервисами, в особенности это касается молодежи.

Хотя глобальные системные риски в целом воспринимаются наименее остро, использование искусственного интеллекта для оценки людей по их поведению и эмоциям, согласно результатам опроса, тревожит россиян значительно (23 п.).

"Это вторжение в личную сферу, которое уже можно наблюдать (алгоритмы рекомендаций, HR-системы, социальные рейтинги) и, вероятно, расширение таких практик на более широкие сферы настораживает общественность. Ошибки ИИ тоже вызывают беспокойство, а вот потеря работы и "восстание машин" кажутся далекими, люди не видят здесь прямой связи с собой и относятся к таким сценариям скорее скептически", - отметили в АЦ ВЦИОМ.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.