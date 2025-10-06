Директор Кашпировского ответил на слухи о его госпитализации

«Целитель» Анатолий Кашпировский прекрасно себя чувствует, он ничем не болеет и будет сегодня вести эфир. Об этом заявил директор экстрасенса, слова которого приводит Telegram-канал Mash.

© Global look

Сегодня Telegram-канал 112 сообщил о том, что Анатолий Кашпировский обратился к врачам из-за обострения онкологического заболевания и госпитализирован для прохождения курса терапии.

Однако, по данным Mash, Анатолий Кашпировский жив, здоров и «недоволен тг-каналами, которые положили его в больницу».

«Сегодня будет вести эфир в ТГ. У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть», — заявил директор экстрасенса Сергей.

При этом два месяца назад у Кашпировского родился ребенок, и в данный момент 86-летний «целитель» проводит время с ним, утверждает издание.

Анатолий Кашпировский получил известность в 1990-х годах. Он проводил масштабные сеансы исцеления, которые демонстрировали в том числе и на телевидении. Недавно Кашпировский вернулся и снова стал активно рекламировать свои услуги.

После того, как профессор Татьяна Черниговская заявила, что нейрофизиолог Наталья Бехтерева во время изучения деятельности «целителя и мага» не нашла в его работе ничего научного, представитель Кашпировского пригрозил ей иском на 15 тысяч долларов.