Кашпировский госпитализирован в Москве

«Целитель и экстрасенс» Анатолий Кашпировский госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, Кашпировский обратился к врачам из-за обострения онкологического заболевания.

«В клинике телепат пройдет курс лучевой терапии», — утверждает 112.

Анатолий Кашпировский получил известность в 1990-х годах, проводя масштабные сеансы исцеления. Недавно он вернулся и снова стал активно рекламировать свои услуги. При этом, по данным СМИ, «исцеление» от разных заболеваний проходило почти одинаково и каждая встреча с Кашпировским стоила от 3,5 тысяч до 9 тысяч рублей.

После того, как профессор Татьяна Черниговская заявила, что нейрофизиолог Наталья Бехтерева во время изучения деятельности Кашпировского не нашла в его работе ничего научного, племянник «мага» Юрий Мамаев потребовал публичных извинений и опровержения ее слов. Представитель Кашпировского также пригрозил Черниговской иском на 15 тысяч долларов.