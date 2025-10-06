Пореченков задолжал налоговой сотни тысяч рублей

У народного артиста России Михаила Пореченкова обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Postnews.

© Global look

По данным источника, актер задолжал налоговой 622 тысячи рублей. Утверждается, что долг связан с непогашенными выплатами по ИП Пореченкова. Согласно документам, область его деятельности — производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм.

Ранее долг перед налоговой обнаружили еще у нескольких российских артистов. Актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый задолжал ФНС 340 258 рублей, певец Леонид Агутин — более 1,5 миллиона рублей, советский и российский исполнитель Игорь Николаев — более 256 тысяч рублей.