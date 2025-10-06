Скандал на ровном месте: в Сети спорят о новой «Мисс Россия»

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова обрушилась с критикой на новую победительницу конкурса «Мисс Россия-2025» Анастасию Вензу. Об этом сообщает издание The Voice Mag.

«Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне. Это я еще не смотрела интеллектуальный конкурс, сейчас гляну... Второе место очень симпатичная девушка», — заявила Линникова.

Позже Анна добавила, что Анастасия не может быть ни «мисс», ни моделью.

Часть пользователей Сети не согласились с бывшей «Мисс Россия». В комментариях в социальных сетях они написали, что Линникова похорошела с годами, а во время конкурса «Мисс Вселенная» вообще выглядела «так себе».

Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2025» состоялся в минувшие выходные в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В нем приняли участие 50 девушек из разных регионов России. Победительницей смотра стала 22-летняя представительница Московской области Анастасия Венза. Красотка учится в Московском медицинском университете имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой и занимается волейболом. После победы Анастасия получила право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде. Венза пока не комментировала ни победу, ни скандал.

