У кого сегодня день рождения: заслуженный артист и известный комментатор

Сразу ряд знаменитостей празднуют свой день рождения 6 октября — например, известный комментатор Дмитрий Губерниев. Рассказываем, кто еще отмечает или мог бы отметить личный праздник в этот день.

Дмитрий Губерниев. Российский телеведущий и комментатор родился 6 октября 1974 года в Дрезне Московской области. Окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры, а также учился в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Карьеру на телевидении начал в середине 90-х. С декабря 2024 года является советником министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Вячеслав Манучаров. Заслуженный артист РФ родился 6 октября 1981 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Выступать в театре начал с 2003 года, а сниматься в кино — с 1999 года. В последние годы также известен как ведущий проекта «Эмпатия Манучи».

Екатерина Градова. Заслуженная артистка РСФСР родилась 6 октября 1946 года в Москве. Дебютировала в кино в фильме «Осенние свадьбы». Наибольшую популярность ей принесла роль радистки Кэт в картине «Семнадцать мгновений весны».

Эллен Траволта. Американская актриса роилась 6 октября 1939 года. Родная сестра всемирно известного артиста Джона Траволты. За свою карьеру успела сняться в десятках телесериалов, а также появиться в нескольких фильмах со своим братом.

Федор Шаляпин-младший. Сын русского оперного певца Федора Шаляпина родился 6 октября 1905 года в Москве. Переехал из России после Октябрьской революции и стал актером в Голливуде, где смог построить успешную кинокарьеру. Умер 17 сентября 1992 года в своем доме в Риме.

Михаил Бабушкин. Советский полярный летчик, Герой СССР родился 6 октября 1893 года в деревне Бородино под Москвой. 21 мая 1937 года в качестве второго пилота впервые в мире посадил самолет на Северном полюсе. Погиб 18 мая 1938 года в возрасте 44 лет, оказавшись пассажиром потерпевшего катастрофу тяжелого бомбардировщика.