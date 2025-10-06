Десятки россиян остались без отдыха из-за проблем с загранпаспортами

Десятки россиян остались без отдыха на зарубежных курортах из-за проблем с загранпаспортами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что в документах текст «налез» на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи», из-за чего паспорта признали дефектными.

© Сергей Карпухин/ТАСС

Туристам на погранпосту сказали, что такие паспорта недействительны и плохо читаются. Особенно строго проверяют документы в Турции, ОАЭ и Таиланде.

Из-за ошибок многие россияне остались без путевок, хотя туроператоры иногда предупреждали о проблеме и советовали заменить паспорта. Чаще всего дефекты встречаются в документах, которые выдают на пять лет.

В некоторых странах туристов с такими документами все же пропускают, но возникают трудности в отелях: при сканировании сотрудники не могут прочитать данные, и туристам приходится самим заполнять все бумаги, чтобы избежать ошибок, передает Telegram-канал.

В некоторых случаях, помимо ошибок в документе, путешествие за границу может закончиться прямо на пограничном контроле, если у человека стоит штамп о посещении государств, которые считаются недружественными для страны посещения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие страны могут запретить въезд из-за прошлых поездок.