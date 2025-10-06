Россиян предупредили о риске увольнения за просмотр соцсетей в рабочее время

Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах может быть признана дисциплинарным проступком. Об этом в разговоре с RT Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что такое может быть в случае, если работодатель пропишет в трудовом договоре, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей.

«В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения», — сказал собеседник телеканала, отметив, что увольнение может назначаться лишь в крайних случаях.

По словам Хаминского, просмотр на рабочем месте соцсетей обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем. Исключение может быть предусмотрено только для SMM-менеджеров, добавил он. В остальных случаях в свободном распоряжении работников есть обеденный перерыв, подчеркнул эксперт.