Из-за ограничений в аэропорту Сочи задерживается 21 рейс

Из-за введенного в аэропорту Сочи плана "Ковер" задерживаются свыше двух десятков рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В настоящее время в воздухе вблизи Сочи, ожидая посадки, находятся три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга.

© Газета.Ru

В общей сложности на вылет задерживаются 9 бортов, на прилёт - 12. 3 октября сообщалось, что из-за введенных ограничений 10 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы. 25 сентября из-за введенных для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи ограничений на полеты два рейса ушли на запасные аэродромы.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, которая остается приоритетом.