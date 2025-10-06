Какой сегодня праздник: день врача, архитектуры и российского страховщика

В понедельник, 6 октября, в мире отмечают несколько праздников. Среди них — Международный день врача, Всемирный день архитектуры, День российского страховщика и Всемирный день охраны мест обитаний. Чем известен каждый из них — в материале «Рамблера».

Международный день врача

Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября. Этот праздник был инициирован ВОЗ и MSF (фр. Médecins sans frontières). Его цель – выразить солидарность врачей всего мира и подчеркнуть их вклад в сохранение здоровья пациентов. MSF, независимая гуманитарная организация, помогает пострадавшим в кризисных ситуациях, независимо от национальности или религии. Ежегодно тысячи врачей MSF оказывают медицинскую помощь в горячих точках и борются с эпидемиями, социальными и вооруженными конфликтами. В День врача поздравления получают сотрудники MSF и все медицинские работники, следующие клятве Гиппократа. Врачи спасают жизни и лечат болезни, работая в любых условиях. В День врача проводятся семинары, лекции, выставки и конкурсы. Например, в России подводят итоги конкурсов в системе здравоохранения.

Всемирный день архитектуры

Архитекторы мира отмечают Всемирный день архитектуры ежегодно в первый понедельник октября, учрежденный Международным союзом архитекторов (МСА) в 1996 году. Изначально праздник проводился 1 июля, но был перенесен в честь Всемирного дня Хабитат. МСА, созданный после Второй мировой войны, занимался восстановлением городов и промышленных объектов. Сейчас в нем более 120 национальных секций и 1,5 миллиона архитекторов. Этот день — признание их труда, сочетающего науку и искусство, и важной роли архитектуры в жизни людей. Предполагается, что к 2050 году две трети населения Земли будут жить в городах. В этот день архитекторы проводят конференции, выставки, экскурсии и другие мероприятия. В России День архитектора отмечают в первый понедельник июля с 2025 года.

День российского страховщика

Ежегодно 6 октября российские специалисты отмечают День страховщика. Эта дата выбрана в честь начала работы Госстраха РСФСР 6 октября 1921 года. В тот день Совнарком РСФСР принял декрет о государственном имущественном страховании, что стало началом развития этой отрасли. В СССР демонополизация страхового рынка началась в 1988 году с закона о кооперации, что позволило создавать кооперативные страховые учреждения. В 1992 году был принят Закон РСФСР «О страховании», а в феврале того же года образована компания «Росгосстрах». С 2010 года она стала единой федеральной компанией. Сегодня в России работает более 400 страховых компаний, обеспечивающих защиту имущества, здоровья и жизни. Страхование играет важную роль в финансовой системе страны.

Всемирный день охраны мест обитаний

Ежегодно 6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний, учрежденный в 1979 году в рамках Бернской конвенции. Этот праздник напоминает о необходимости сохранения среды обитания фауны Земли. Человеческая деятельность изменяет природу: все больше территорий становятся сельхозугодьями, пастбищами, города растут, добываются полезные ископаемые, строятся заводы. В результате на Земле практически не осталось уголков, не тронутых человеком. Бесконтрольное вмешательство человека привело к исчезновению сотен видов животных и растений: за последние 500 лет вымерло 844 вида. Сегодня множество видов находится на грани исчезновения, и их утрата невосполнима. Всемирный день охраны мест обитаний направлен на привлечение внимания к губительному воздействию человека на окружающую среду и необходимость бережного отношения к природным богатствам. В рамках праздника проводятся мероприятия, призывающие сохранить уникальные места обитания, которых с каждым годом становится все меньше.