6 октября: какой праздник отмечают в России и мире

6 октября российские страховщики отмечают профессиональный праздник. Тем временем в мире зоозащитники напоминают людям о том, как важно следить за состоянием мест обитания зверей. «Лента.ру» рассказывает, что еще мы празднуем 6 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День российского страховщика

День российского страховщика — сравнительно молодой праздник, его учредили в 2003 году. Это профессиональное торжество для всех работников сферы страхования, которые защищают интересы людей и представителей бизнеса в случае рисков или непредвиденных обстоятельств. Праздник решили отмечать не только для того, чтобы чествовать профессионалов, но и с целью напомнить людям о том, как важно иметь страховку.

Праздники в мире

Всемирный день охраны мест обитаний

Всемирный день охраны мест обитаний Организации Объединенных Наций (ООН) — для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам ухудшения состояния мест, в которых обитают звери и растения. Ведь плохая экология губительна для них, что грозит всей Земле утратой биоразнообразия.

В этот день экоактивисты проводят акции и семинары о том, как нужно защищать экосистемы и что необходимо для восстановления уничтоженных сред обитания.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 октября

День архивиста в Республике Беларусь.

Какой церковный праздник 6 октября

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна является одним из важнейших христианских торжеств. По преданию, родители Иоанна — праведные Захария и Елисавета — были старыми и бесплодными. Но однажды к ним явился архангел Гавриил и обещал, что у них родится сын, который станет великим пророком и будет готовить народ к приходу Мессии.

Праздник символизирует радость и надежду на чудо даже в самой безвыходной ситуации. 6 октября в храмах проходят службы, читают молебны, в которых верующие обращаются к Богу и святым с просьбами о защите и благословении.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 октября

Дeнь пaмяти святителя Иннокентия, митрополита Московский; День Словенской иконы Божией Матери.

Приметы на 6 октября

Если кошка умывается левой лапой — погода будет холодная, если правой — придет тепло. Если петух ночью кричит, днем ждать бури. Если журавли улетают в теплые края, скоро придут зимние морозы.

Кто родился 6 октября

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев получил широкую известность даже среди тех, кто не интересуется спортом — за яркую подачу материала, необычный язык, метафоры и присказки, которые он использует, комментируя спортивные состязания.

При этом комментатор и сам является спортсменом. Он мастер спорта по академической гребле и имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам.

6 октября родилась Джанет Гейнор — актриса, которая стала первой в истории обладательницей премии «Оскар». Свою карьеру она начала еще в немом кино, с маленькой роли в фильме «Джонстаунское наводнение», где ее заметили представители кинокомпании Fox, пригласили работать к себе и в итоге сделали звездой мирового масштаба.

«Оскар» она

Кто еще родился 6 октября

Вячеслав Манучаров (44 года) — российский актер, телеведущий и блогер; Луи-Филипп I (1773 — 1850) — последний французский король; Федор Шаляпин — младший (1905 — 1992) — итальянский актер, сын оперного певца Федора Шаляпина; Борис Михайлов (81 год) — советский хоккеист.