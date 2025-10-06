Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика возобновили работу в штатном режиме

В Сочи, Краснодаре и Геленджике сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

© Газета.Ru

По его словам, ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. В период их действия пять авиарейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Как отметил Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов действовали с соблюдением всех необходимых мер, чтобы гарантировать безопасность полетов, которая остается приоритетом для Росавиации.

Этой же ночью в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. С вечера 5 октября ограничения на прием и выпуск лайнеров также действуют в саратовском Гагарине и тамбовском аэропорту Донское. А над некоторыми районами Пензенской области ввели план "Ковер". План "Ковер" — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.