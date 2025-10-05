«Нигде нет спасения»: Кубань заполонили мраморные клопы

Жители Краснодарского края жалуются в социальных сетях на мраморных клопов, которые буквально заполонили регион, проникают в дома и автомобили. Об этом пишут «Аргументы и факты.Кубань».

Распространение насекомых наблюдается от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов.

Местные жители пытаются избавиться от клопов с помощью пылесосов, ставят москитные сетки, натирают подоконники эфирными маслами, чтобы отпугнуть запахом. Также среди народных средств борьбы — измельченные зубчики чеснока. Их раскладывают в местах скопления насекомых.

«Клопы просто поперли. Нигде нет спасения. Просто шокированы их наглостью», — отметил один из жителей региона.

Мраморных клопов называют жуками-вонючками из-за неприятного запаха, который они выделяют. Он может вызвать раздражение и аллергические реакции (зуд, высыпания, покраснение) при попадании на кожу или слизистые оболочки, заметили журналисты.

Кроме того, клопы этого типа могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, поскольку питаются растительной пищей — фруктами и овощами.

Родина пахучих клопов — страны Юго-Восточной Азии. В Краснодарском крае этих насекомых впервые обнаружили в начале 2010-х годов. Текущая активность жуков, по мнению экспертов, связана с тем, что они готовятся к зимовке, ищут теплые, защищенные места.