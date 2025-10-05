Обладатель замеченной Путиным «лохматой» прически раскрыл секрет ее создания

Архитектор концертного зала в образовательном центре «Сириус» Андрей Литвинов, чью прическу заметил президент России Владимир Путин, раскрыл секрет ее создания. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину, выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Литвинов заявил, что такая прическа занимает у него 30 секунд. Зарубин, предполагавший, что на образ у архитектора уходит около получаса, удивился ответу собеседника.

3 октября Путин посетил «Сириус». В частности, он осмотрел концертный зал в центре и похвалил Литвинова, создавшего этого проект.

«Несмотря на то, что вы такой лохматый, вы так выглядите, у вас замечательно все получается, вы просто очень талантливый человек», — обратился к архитектору глава государства.

Выступая в концертом зале «Сириуса», Путин также высказался о роли учителей в истории России. Он заявил, что педагоги всегда вели страну вперед.