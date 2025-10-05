Мединский пообещал доработать учебник по истории по просьбам учителей

Помощник российского лидера Владимир Мединский заявил в Telegram, что новая редакция учебника по всеобщей истории для 6-го класса будет ещё понятнее и интереснее.

«Будет вторая редакция — ответ на пожелания учителей, методистов, родителей», — написал он.

По словам Мединского, из новой редакции уберут «избыточные цифры» и другие «атрибуты зубрёжки».

В России школьники 5—9-х классов с 2025/2026 учебного года начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.