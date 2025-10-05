На Камчатке выступили с необычным предложением после гибели туристов

В законодательство следует включить норму о компенсации расходов на спасательные операции в тех случаях, когда организаторы турпоходов нарушают нормы безопасности, заявил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Ранее в СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту смерти двух туристов во время подъема на вулкан Вилючинская сопка, расположенный на Камчатке.

«Для их [туристов] спасения были задействованы все силы и средства МЧС, КГКУ «ЦОД», центра медицины катастроф, в общей сложности почти 50 человек. Сделали для спасения все что могли, но несмотря на профессионализм спасателей, трагедии не удалось избежать», — отметил Солодов.

Появились подробности о погибших скалолазах на Камчатке

Губернатор подчеркнул, что причина ЧП понятна: грубое нарушение правил восхождения. Он добавил, что группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута, выбрала неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана.

Глава региона констатировал, что не первый туристический поход заканчивается трагедией. Он уточнил, что в свете этого поручил принять меры по ужесточению ответственности за организацию и проведение туров с нарушением правил безопасности.

«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения», — пояснил Солодов.

Губернатор констатировал, что поручил подготовить законодательную инициативу и, после согласования с МЧС, внести ее в Госдуму.