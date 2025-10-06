Безруков заявил об оскорбляющей русского человека моде на Западе

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что на Западе стало модным уничижительное отношение ко всему русскому. Его цитирует ТАСС.

© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, — уничтожать и поносить все русское», — высказался актер.

Безруков подчеркнул, что такая тенденция не может не оскорблять россиян.

«Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку», — сказал артист.

Ранее Сергей Безруков высказал свое мнение об искусственном интеллекте (ИИ). По мнению актера, ИИ никогда не сможет заменить живого артиста. При этом он согласился, что на сегодняшний день в театре без технологий уже не обойтись.