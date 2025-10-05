Врач рассказал о остоянии выжившей на Вилючинском вулкане альпинистки

Единственная выжившая в трагическом восхождении на Вилючинский вулкан женщина доставлена в Елизовскую районную больницу. Пациентка находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

"Она получает весь необходимый комплекс медицинской помощи, проводится отогревание и поддерживающее лечение", - сообщил заместитель главного врача по медчасти Елизовской районной больницы.

Напомним, поисково-спасательная операция на вулкане продолжалась всю ночь. Всего были задействованы более 40 человек. Участники восхождения на вулкан подали сигнал бедствия после того, как двое из них сорвались со скал. Спасатели нашли их в тяжелом состоянии с переломами, позже два туриста скончались от травм. Третья альпинистка выжила.