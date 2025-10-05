Эксперты рассказали, как турсбор скажется на цене отдыха в Таиланде

Из-за налога на въезд в Таиланд рост затрат для одного туриста будет минимальным на фоне общих расходов на путешествие, рассказал "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

© Российская Газета

Он напомнил, что власти Таиланда планируют ввести туристический сбор в размере 300 бат, это примерно 9 долларов или 750 рублей.

"И это эквивалентно стоимости одного обеда в недорогом кафе или короткой поездки на такси", - пояснил эксперт. Таким образом, говорит Щербаченко, инициатива не испугает российских туристов и не повлияет на их желание отдыхать в королевстве.

Между тем, собранные средства Таиланд планирует направить на страхование иностранных путешественников и развитие туристической инфраструктуры, подчеркнул он.

Кроме того, при уплате этого налога туристы смогут претендовать на получение значительно большего объема бесплатных медицинских услуг при наступлении несчастного случая, добавила доцент Финансового университета Евгения Кличева. До введения сбора, говорит она, иностранцы в Таиланде могли получить бесплатную медицинскую помощь только в случае попадания в автокатастрофу.

Эксперт Щербаченко подчеркнул, что введение целевых туристических сборов становится глобальной нормой. Страны стремятся переложить часть расходов на поддержание инфраструктуры, экологии и безопасности непосредственно на туристов, чтобы сделать индустрию более устойчивой и качественной.

В Дубае, например, отмечает он, туристический налог (Tourism Dirham) взят от количества ночей проживания в отелях, в зависимости от их категории.

Например, пятизвездочные отели взимают 20 дирхамов за номер, четырехзвездочные - 15 дирхамов, трехзвездочные - 10 дирхамов, а одна-две звезды и гостевые дома - 7 дирхамов. Налог начисляется только первые 30 дней пребывания. На Бали с февраля 2024 года введен туристический сбор для всех иностранных гостей в размере 150 000 рупий (около $10 или 600-800 рублей). Оплатить его можно онлайн до поездки или по прибытии в аэропорту.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков обратил внимание, что размер гостиничного налога в Бразилии варьируется в зависимости от местоположения и составляет от 5% до 15%.

Такие города, как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, используют поступления от налогов для финансирования муниципальных программ развития туризма, стремясь улучшить качество обслуживания посетителей и местные туристические проекты, пояснил он. Кроме того, в большинстве мексиканских штатов, включая Мехико и Оахаку, по его словам, взимается фиксированный налог на проживание в размере 3%.

Он распространяется как на гостиницы, так и на краткосрочную аренду. Эти средства направляются на развитие регионального туризма и сохранение культурной инфраструктуры. Малайзия взимает фиксированную ставку туристического налога в размере 10 ринггитов (около 2 долларов США) за ночь с иностранных туристов во всех отелях. Этот сбор направляется на модернизацию инфраструктуры и сохранение местных достопримечательностей. С 2025 года на Бали взимается туристический налог в эквиваленте 10 долларов с иностранных туристов. Этот шаг способствует усилиям по развитию устойчивого туризма и финансирование мероприятий по охране природы, позволяя при этом регулировать число посетителей.

Налог с туристов введен и в России, в нашей стране он обычно устанавливается муниципалитетами, отдельная ставка туристического налога действует на федеральной территории "Сириус", в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Эксперт Щербаченко обратил внимание, что в России туристический налог официально взимается с 1 января 2025 года. В 2025 году его ставка может составлять не более 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Закон также предусматривает постепенное повышение налога: 2% в 2026 году, 3% в 2027, 4% в 2028 и 5% в 2029 году.