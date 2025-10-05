Россиянам дали рекомендацию по использованию соцсетей

При использовании социальных сетей не стоит указывать свои полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Такая рекомендация содержится в материалах МВД, передает ТАСС.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — пояснили в ведомстве.

Там порекомендовали в целом избегать публикации своих полных данных, а также номера телефона. В МВД объяснили, что для выстраивания коммуникации достаточно настоящих имени и фамилии, при этом предоставлении этих данных не несет в себе никаких рисков.

