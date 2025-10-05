Еще один российский аэропорт приостановил работу
Аэропорт Нижнего Новгорода временно остановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Нижний Новгород. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Он пояснил, что соответствующие ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении аэропорта в Тамбове.