Еще один российский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Нижнего Новгорода временно остановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Нижний Новгород. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Он пояснил, что соответствующие ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении аэропорта в Тамбове.