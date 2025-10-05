Вернувшиеся с СВО бойцы пошли работать учителями в школы в регионах ДФО

Участники СВО, имеющие педагогическое образование, становятся школьными учителями, преподавателями различных дисциплин. А бойцы без педвузовских дипломов встречаются с детьми в рамках внеклассной работы, проводят "Уроки мужества", делятся своим жизненным и военным опытом.

По данным минобразования Забайкальского края, в этом учебном году в школах региона начали работать 43 участника спецоперации. В селе Смоленка учительствует ветеран СВО Никита Ракитин. В 2022 году он отправился в зону спецоперации, а после ранения и увольнения со службы гвардии старший прапорщик 11-й десантно-штурмовой бригады решил заниматься воспитанием подрастающего поколения. Никита Ракитин преподает юным сельчанам новый предмет "Основы безопасности защиты Родины".

"Моя главная задача не просто проводить уроки, а воспитывать у детей патриотизм, развивать необходимые физические навыки. Ну и учить любить свою Родину, свою семью", - говорит Никита Ракитин.

Он помогает ученикам 8-10-х классов осваивать основы тактической медицины, другие важные практические навыки. Ветеран СВО участвует и в работе местного отделения "Юнармии".

На Камчатке ветеран СВО Александр Цуканов устроился в школу № 3 Петропавловска-Камчатского педагогом дополнительного образования. После ранения военнослужащий-контрактник прошел курс реабилитации, а потом решил продолжить службу и заодно поработать с детьми.

"Продолжаю служить и по совместительству устроился в школу. Занимаюсь патриотическим воспитанием детей. Отдача есть. Это первый год моей преподавательской деятельности. Диплом у меня был, а педпрактики как таковой не было. Это очень увлекательно и интересно - по детям видно, что уроки дают свои результаты", - сказал педагог допобразования Александр Цуканов.

Он ведет занятия патриотического кружка для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечают педагоги, дети становятся более ответственными, целеустремленными - они уже знают, чего хотят добиться в жизни.

"Ребята под руководством Александра Александровича выступают у нас на линейках, несут Вахту Памяти и с большим удовольствием занимаются прикладным творчеством. Александр Цуканов проводит большую патриотическую работу", - отметила замдиректора по учебно-воспитательной работе Ольга Шестакова.

Ветеран СВО из Якутии Айал Мохначевский из школьного учителя превратился в предпринимателя в сфере образования. Он стал победителем образовательного проекта "СВОе дело 14" министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я). Айал Мохначевский защитил бизнес-план центра репетиторских услуг и получил грант в 200 тысяч рублей.

Ветеран СВО много лет преподавал историю и обществознание в средней школе № 26 и даже шесть лет назад становился "Учителем года" в Якутии. В прошлом году он вступил в отряд "БАРС-2" и отправился в зону спецоперации. На Харьковском направлении заслужил медали "За отвагу" и "Участник СВО".

После возвращения домой Мохначевский решил открыть центр репетиторских услуг. В центре "Мой бизнес" ему помогли составить бизнес-план.

"Образование - это ключ к будущему. Я верю, что мой опыт педагога и гражданина, прошедшего СВО, поможет школьникам не только лучше усваивать материал, но и развиваться как личностям", - отметил Айал Мохначевский.

Еще один ветеран СВО из Якутии - Иван Самсонов - стал преподавателем основ безопасности и защиты Родины, хотя до мобилизации работал тренером по тхэквондо в Республиканской специализированной спортивной школе олимпийского резерва "Хотой" в городе Покровске.

После демобилизации Иван Самсонов вернулся к тренерской работе, но вскоре получил предложение пройти бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки "Основы безопасности и защиты Родины: теория и методика преподавания в общеобразовательной организации". Он согласился и, успешно завершив курсы, получил диплом учителя.