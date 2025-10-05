Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса был закрыт из соображений безопасности из-за информации о приближении воздушных шаров.

Об этом говорится на сайте аэропорта.

«Внимание: воздушное пространство над аэропортом Вильнюса закрыто до 02:30. Следите за обновлениями на сайте аэропорта и у авиакомпаний», — сказано в заявлении.

На странице аэропорта в соцсети Facebook* говорится, что соответствующее решение было принято из-за, возможно, нескольких воздушных шаров, направляющихся в сторону авиагавани.

Рейсы перенаправляют в Ригу и другие соседние аэропорты.

Ранее аэропорт Мюнхена опубликовал извещение для пилотов из-за инцидентов с дронами.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.