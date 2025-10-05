В ГД предложили ввести единый набор для новорождённых по всей России

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая выступила с предложением ввести на федеральном уровне единый набор для новорождённых.

«Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение, подчёркивающее значимость появления нового гражданина России», — цитирует её РИА Новости.

Также парламентарий отметила важность внутреннего содержания такого набора: в него могут входить практичные и красивые вещи: одежда, сумка, конверт или одеяло. Главный критерий, по её словам, чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице.

Буцкая добавила, что вещи для новорождённого можно создать с использованием российской символики, при этом эти элементы можно ежегодно обновлять, используя новые цвета или дизайн.

Ранее в беседе с ТАСС она отмечала, что из-за подарков беременные едут рожать в другой регион. Как следствие — изменяется статистика рождаемости в России. Парламентарий подчеркнула, что из-за разных подходов в регионах родители начинают думать, что их дети «менее ценны для страны».

Между тем ранее стало известно, что в России могут разрешить покупать коляски и автокресла на средства маткапитала.