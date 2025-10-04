В Большом театре назвали лауреатов премии "Пушкинская карта"

В Москве состоялась II церемония награждения лауреатов премии "Пушкинская карта. Премия". В Бетховенском зале огласили список из 70 победителей в 20 номинациях. Награду вручили тем учреждениям, в которые наиболее активно ходят обладатели "Пушкинской карты". Также организаторы выбрали те регионы, которые стали лидерами программы.

Победителей выбирали среди всех федеральных учреждений. Также награду вручали и региональным организациям.

От каждого федерального округа - по два места в номинациях "Лучший региональный театр", "Лучший региональный музей", "Лучшая региональная концертная площадка". По одному победителю оказалось в номинациях "Лучший региональный ДК, "Лучшая образовательная организация", "Лучшая библиотека" и "Лучшая организация кинопоказа". Отдельно оценивали музеи, театры и концертные площадки Москвы и Санкт-Петербурга - тут в каждой номинации был один победитель.

"В 2021 году "Пушкинская карта" стартовала для молодежи 14-22 лет, - рассказала на премии вице-премьер Татьяна Голикова. - И этот возраст был выбран неслучайно. Нам очень хотелось, чтобы подростки распоряжаясь своими средствами, могли выбирать спектакли, выставки и концерты, для того чтобы голосовать за них своим мнением. А с другой стороны, нам очень хотелось, чтобы учреждения культуры могли реагировать на то, что хочет видеть и слышать молодежь".

Среди федеральных учреждений культуры победителями стали в том числе Мариинский театр, МХТ имени Чехова, Третьяковская галерея, Русский музей, Российская государственная библиотека. В числе лидеров оказались и Санкт-Петербургская академическая филармония, и Московская консерватория. Лучшими федеральными организаторами кинопоказа были признаны "Синема парк" и "Киномакс".

В столице в номинациях "Лучший театр, концертная площадка и музей Москвы" победили Московский театр оперетты, музей-заповедник "Царицыно" и Дом музыки. А в Санкт-Петербурге награды получили Театр музкомедии, ЦВЗ "Манеж" и Государственная академическая капелла.

Премию как лучшие субъекты России по реализации программы "Пушкинская карта" получили Удмуртская Республика и Республика Татарстан, а также Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская, Вологодская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.