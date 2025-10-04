Россиянам разъяснили, что делать со старыми или сломанными иконами

Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT объяснил, как правильно относиться к ветхим или повреждённым священным изображениям.

«Для православного человека икона — это не просто картина или предмет интерьера, это окно в горний мир, святыня, через которую мы обращаемся к первообразу, к Богу, к Божией Матери, к святым», — отметил собеседник RT.

По его словам, если икона стала ветхой, но ещё может использоваться для молитвы, её не следует уничтожать.

«Первое, что нужно рассмотреть, — возможность реставрации. Обратитесь к специалистам в мастерские, которые существуют при многих крупных храмах или епархиях. Профессиональный реставратор сможет вернуть святому образу былую красоту, продлив его жизнь на долгие годы», — посоветовал Иванов.

Он объяснил, что такой подход не только благочестив, но и помогает сохранить наше культурное и духовное наследие.

«Однако бывают ситуации, когда икона настолько повреждена, что не подлежит восстановлению, или же она сделана из недолговечных материалов. В таком случае святыню нельзя просто выбросить в мусорный контейнер, это будет актом кощунства и неуважения к вере. Церковная традиция предлагает единственно верный путь — предать икону огню. Сжечь её нужно в чистом месте, где никто не будет ходить по пеплу, например, на своём приусадебном участке или в лесу. Оставшийся пепел следует закопать в непопираемом месте», — добавил специалист.

Иванов также обратил внимание, что существуют и другие благочестивые варианты.

«Если вы не можете самостоятельно организовать сожжение, вы можете отдать такую икону в любой православный храм. Священники знают, как правильно поступить со святыней, и сделают это в соответствии с церковным уставом», — заключил он.

Ранее россиянам разъяснили, зачтётся ли работа в храме в пенсионный стаж.