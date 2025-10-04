Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с праздником.

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение», — отметил президент.

Российский лидер выразил уверенность, что военные из данного вида войск будут и дальше вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности страны.