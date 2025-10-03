Раскрыта судьба дочери российского миллиардера, которая выросла в лесу

СМИ рассказали о дочери миллиардера из Омска Геннадия Кноля, которая выросла в лесу. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на телеканал «Россия».

© РИА Новости

Напомним, что когда дочери миллиардера Раде исполнилось четыре года, Кноль решил уйти жить в лес. Раду он забрал с собой — бизнесмен объяснил это тем, что ему не нравились большие деньги и жизнь в городе, а хотелось «дышать, по травке ходить с дочерью». В 2020 году Кноль умер — его убил житель соседней деревни.

Как рассказал друг Кноля, на самом деле такое решение миллиардер принял после того, как в его компании обнаружились огромные убытки. Кроме того, в эфире также рассказали о том, как прошло детство Рады — сейчас девушке 21 год. Отмечается, что она столкнулась с проблемами в социализации, не получила аттестат об окончании школы и ни разу не испытывала влюбленность.

«Да, первой любви не было, мы жили с отцом, мне не надо было ничего. Когда спрашивали: “Замуж за кого пойдешь?”, я всегда отвечала: “А у меня папа есть”», — рассказала она.

Рада также добавила, что она тяжело пережила смерть отца.