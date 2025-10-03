Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что на каникулах, которые продлятся 12 дней, будет много несчастных случаев.

«Люди усинячатся в хламину. Поэтому все травмпункты, больницы, отделения скорых там всяких и реанимаций должны быть готовы к тому, что им начнут привозить прямо штабелями алкашей и переевших оливье», — предположил блогер.

Дизайнер призвал россиян приготовиться к длинным выходным и «бухать ответственно».

Ранее директор по персоналу Компании развития общественных связей (КРОС) Сергей Муравьев рассказал, как можно увеличить новогодние каникулы. Он отметил, что для этого можно взять отпуск на 29 и 30 декабря.

До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря в России сделали выходным днем. Он уточнил, что в январе граждане будут отдыхать до 11 января включительно.