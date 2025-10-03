Названа причина смерти народной артистки России Нины Гуляевой

Представитель МХТ им. А. П. Чехова Анастасия Казьмина назвала причину смерти народной артистки России Нины Гуляевой. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Казьминой, Гуляева долгое время болела. При этом представитель театра добавила, что после эпидемии коронавируса артистка почти не выходила на сцену.

Раскрыто последнее признание Кеосаяна о Симоньян

«После пандемии Нина Ивановна уже почти не играла. Последний раз она выходила на сцену в 2021-2022 годах, не позже», — рассказала она.

Нина Гуляева умерла 3 октября в возрасте 94 лет. На сцену МХТ она впервые вышла более 70 лет назад и сыграла около 60 ролей.