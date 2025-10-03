Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой

Россиянка с двумя малолетними дочерями, жившая с ними в лесной пещере в индийском штате Карнатака, отправилась на родину. Об этом сообщает BBC News.

40-летнюю Нину Кутину, которую в июле нашли полицейские во время патрулирования леса, поместили в центр содержания иностранцев, поскольку у нее не было действительных документов для нахождения в стране. Россиянка и ее дочери провели там почти три месяца в тесной камере с девятью другими женщинами, без доступа к душу и медицинской помощи.

В конце сентября верховный суд Карнатаки постановил выдать женщине и детям необходимые для выезда бумаги. 28 сентября Кутина отправилась домой, в Россию, вместе с дочерями и сыном от первого брака, которого нашли в штате Гоа.

Израильский бизнесмен Дрор Шломо Гольдштейн утверждал, что является отцом девочек, и просил оставить детей ему. Однако суд отметил, что истец не смог объяснить, почему мать и дочери оказались в пещере без его ведома «в довольно странных обстоятельствах» и жили там, пока их не обнаружили власти.

Ранее сообщалось, что Кутина решила поселиться в джунглях, увлекшись индуизмом. Она пряталась в индийских лесах с 2017 года. Приехав в Индию по бизнес-визе в 2016 году, россиянка осталась после ее истечения, посвятив себя индуистской духовной практике и жизни в гармонии с природой. «Пещера стала нашим домом, храмом и школой», — рассказала Кутина обнаружившим ее полицейским.

Стало известно, что семья питалась рисом, чечевицей и лапшой быстрого приготовления, которые россиянка покупала, выбираясь в город. Там же она заряжала мобильный телефон. Женщина и ее дети — шестилетняя Према и четырехлетняя Ама — также собирали плоды и ягоды, а воду брали из природных источников. В качестве освещения они иногда использовали свечи. Обитающих в округе змей и диких животных Кутина назвала «друзьями», утверждая, что они не нападали, если их не провоцировать.