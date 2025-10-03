Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что актрисе Чулпан Хаматовой стоит определиться со своей позицией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратился к актрисе, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), после публикации в социальных сетях роликов, на которых она танцевала под песни «Ласкового мая».

«Возникает вопрос. Чулпан, определись с позицией. Хочешь выступать и говорить на русском или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?» — написал Бородин.

Бородин обратил внимание на то, что, с одной стороны, Чулпан изучает латышский язык, с другой — показывает, что скучает по своей стране.

Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве. Она отметила, что теперь не сможет сыграть роли на русском языке.