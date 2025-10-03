В РКН обязали владельцев Telegram-каналов регистрироваться через бот

В РКН обязали владельцев Telegram-каналов после подачи заявления на регистрацию через «Госуслуги» запустить специальный бот для подтверждения владения каналом.

«После подачи заявления на регистрацию через портал госуслуг необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом», — говорится в заявлении ведомства.

В РКН подчеркнули, что другой процедуры подтверждения владения каналом нет.

Ранее в ведомстве предупредили о штрафах за рекламу в запрещённых соцсетях.

Также сообщалось, что в реестр РКН 40% заявок поступило от «ВКонтакте», «Одноклассников» и Telegram.