Экс-редактора Первого канала Овсянникову и режиссера Амнуэля признали иноагентами

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова и режиссер Григорий Амнуэль были признаны иностранным агентами на территории России. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, реестр также пополнили московский муниципальный депутат Мария Соленова и сетевой проект I NEWS. Они распространяли недостоверную информацию о решениях и деятельности российских властей, передает официальный сайт министерства.

Еще на прошлой неделе медиаменеджера и бывшего владельца газеты «Ведомости» Демьяна Кудрявцева также признали иноагентом в России. Ранее историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров и поэт Александр Дельфинов (настоящая фамилия Смирнов — прим. «ВМ») были признаны иностранными агентами по решению Минюста.

Ведомство также внесло в профильный реестр стримера Алексея Губанова, более известного под псевдонимом JesusAVGN, и кинокритика Екатерину Барабаш. Лидер группы «Каста», рэпер Владислав Лешкевич, выступающий под сценическим псевдонимом Влади, тоже попал в реестр иноагентов по решению министерства.